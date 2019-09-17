Ученые уточнили массу нейтрино

https://racurs.ua/n126923-uchenye-vdvoe-umenshili-massu-samogo-legkogo-veschestva-v-mire.html

Ракурс

Физики установили новую границу массы самого легкого вещества в природе — нейтрино.

Loading...

Оказалось, что нейтрино может весить не более 1,1 электрон-вольт (эВ). Об этом сообщает пресс-служба Университета Вашингтона со ссылкой результаты на исследование ученых из Карлоспруэского технологического института (Германия).

Таким образом, результаты этого исследования уменьшили предыдущий лимит, который составлял 2 эВ.

Энергию один электрон-вольт приобретает один электрон, проходя через электростатический барьер с потенциалом один вольт.

Нейтрино является одной из самых распространенных фундаментальных частиц во Вселенной, уступая по численности лишь фотонам. Однако нейтрино также еще и неуловимы. Они являются нейтральными частицами без заряда и взаимодействуют с другими веществами только через так называемое «слабое взаимодействие», что означает, что возможности выявить нейтрино являются редкими и сложными.

Стандартная модель физики элементарных частиц считала, что нейтрино не должны иметь массы. Но впоследствии исследования показали, что они действительно имеют ненулевую массу — прорыв, признанный в 2015 году Нобелевской премией по физике.

Ученые десятилетиями пытались измерить массу нейтрино. Однако, поскольку эта частица едва взаимодействует с обычным веществом, чтобы вычислить ее массу, исследователи изучают радиоактивный «β-распад» трития, в котором ядро выплевывает электрон и нейтрино. Точно измеряя максимальную энергию выброшенных электронов, физики могут сделать вывод о массе ненаблюдаемых нейтрино.

Новый лимит базируется на данных, собранных в течение 28 дней. Экспериментаторы в дальнейшем надеются собрать данные в течение 1 тыс. дней, что возможно, позволит еще больше уточнить массу нейтрино.

Возможно, в результате максимальная масса нейтрино будет еще больше уменьшена. Так, космологические измерения уже позволяют предположить, что нейтрино не может весить больше 0,1 эВ. Но эта оценка пока базируется лишь на предположениях.

Напомним, недавно ученые впервые сфотографировали фундаментальное явление квантовой физики, которое пугало Альберта Эйнштейна.