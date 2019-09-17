Николай Карпюк, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n126922-planirovalos-vstrecha-yarosha-s-putinym-politzakluchennyy-karpuk-rasskazal-kak-ego-vymanili.html

Ракурс

Бывший пленник Кремля Николай Карпюк, член партии УНА-УНСО (Украинская национальная ассамблея — Украинская националистическая самооборона), во время сегодняшнего общения с журналистами рассказал, как его выманили в Россию.

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По словам Карпюка, это была хорошо спланированная операция российского ФСБ с целью ареста Дмитрия Яроша или кого-то из руководства «Правого сектора».

В Россию он в 2014 году отправился, чтобы договориться об организации встречи президента РФ Владимира Путина с руководством «Правого сектора».

Карпюк сообщил, что в начале 2014 года был заместителем Яроша и отвечал за подготовку съезда, на котором партия УНА-УНСО должна была провести ребрендинг на «Правый сектор».

Карпюк отметил, что тогда к нему обратился крестный его сына, который сообщил о якобы намерении Путина встретиться.

Нам говорилось о том, что в Ново-Огарево (государственная резиденция высших правительственных лиц РФ в Московской области — ред.) состоится встреча непосредственно с Путиным, — отметил Карпюк. — О том, что Путин встретится с нами, я лично не верил, я думал, что это будет какой-то человек из его близкого окружения.

Карпюк сообщил, что Ярош о его поездке в Россию лично знал, потому что накануне нее как раз собралось руководство «Правого сектора» и обсуждался вопрос — ехать кому-то или нет.

Там не стоял вопрос — непосредственно мне, — отметил политзаключенный, добавив, что в конечном итоге было решено, что поедет именно он.

Политзаключенный отмечает, что предложение о якобы встрече с Путиным не вызвало удивления, поскольку в течение конца февраля — конца марта 2014 года руководство «Правого сектора» провело ряд встреч с послами многих стран.

Мы понимали, что стоим на пороге войны с Россией и думали, что у нас появляется шанс сохранить мир, — отметил Карпюк.

Он отметил, что за ним не значились никакие уголовные преступления, поэтому худшее, чего опасался — запрета на въезд в Россию. Однако на границе с РФ Карпюка, его кума и водителя арестовали.

Карпюк признал, что ехать в Россию было «большой глупостью», отметив, что не мог себе представить, что в XXI в. в России «может быть такое беззаконие и такое отношение к людям».

Напомним, Карпюк сегодня рассказал о пытках, которые к нему применяли российские тюремщики.