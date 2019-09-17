Николай Карпюк. Фото: BBC

https://racurs.ua/n126913-karpuk-rasskazal-o-pytkah-v-turme-i-salo-ot-medvedchuka.html

Ракурс

Николай Карпюк, украинский политзаключенный, который провел пять лет и пять месяцев в российской тюрьме, рассказал об условиях содержания под стражей.

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Украинец заявил, что «допустил большую глупость, что поехал в ту Россию», и сообщил о пытках в российской тюрьме. По его словам, несколько дней пришлось выдерживать издевательства — российские тюремщики били его током, не давали спать. Но впоследствии отношением к нему стало нормальным. Об этом Карпюк заявил во время пресс-конференции в Киеве.

Карпюк рассказал и о том, как его посещали народные депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук и Вадим Рабинович. Рабинович в тюрьму приезжал дважды, а Медведчук лишь раз. Украинцу они привезли сало и хлеб.

30 августа этого года они приехали оба ко мне в «Лефортово», — отметил Карпюк.

Также политический пленник прокомментировал обмен, который состоялся по формуле «35 на 35». По его словам, Москва согласилась на обмен, поскольку ей выгодно наладить отношения с США и Европейским Союзом.

Напомним, Николай Карпюк рассказал о пытках, которые применялись в отношении украинских политзаключенных в изоляторе временного содержания № 1 российского города Владикавказ.