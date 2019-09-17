Микола Карпюк. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n126913-karpuk-rozpoviv-pro-katuvannya-v-turmi-ta-salo-vid-medvedchuka.html

Ракурс

Микола Карпюк, український політв’язень, який провів п’ять років та п’ять місяців у російській тюрмі, розповів про умови утримання під вартою.

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Українець заявив, що «вчинив велику дурницю, що поїхав у ту Росію», та повідомив про тортури у російській тюрмі. Йому кілька днів довелося витримувати знущання — російські тюремники били його струмом, не давали спати. Але згодом ставлення до нього стало нормальним. Про це Карпюк заявив під час прес-конференції у Києві.

Карпюк розповів і про те, як його відвідували народні депутати від «Опозиційної платформи — За життя» Віктор Медведчук та Вадим Рабінович. Рабіновіч у тюрму приїжджав двічі, а Медведчук лише раз. Українцеві вони привезли сало та хліб.

30 серпня цього року вони приїхали обоє до мене в «Лефортово», — зазначив Карпюк.

Також політичний бранець прокоментував обмін, який відбувся за формулою «35 на 35». За його словами, Москва погодилася на обмін, оскільки їй вигідно налагодити стосунки зі США та Європейським Союзом.

Нагадаємо, Микола Карпюк розповів про катування, котрі застосовувалися щодо українських політв’язнів у ізоляторі тимчасового тримання № 1 російського міста Владикавказа.