Новини футболу: Україна заборонила їхати фанатам на матч збірної до Белграда через міркування безпеки, фото — УАФ

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Ракурс

Українська асоціація футболу (УАФ) оголосила, що не продаватиме квитки на виїзний матч збірної України з командою Сербії, який відбудеться 17 листопада.

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Це спільне рішення УАФ та Футбольного союзу Сербії. Його ухвалили з міркувань безпеки. У червні Футбольний союз Сербії відмовився від своєї квоти квитків на матч Україна — Сербія, який відбувся 7 червня у Львові без сербських вболівальників і закінчився перемогою українців із рахунком 5:0.

Однією з причин цього стала підтримка сербськими фанатами росіян. У 2017 році вони заявили про єдність з росіянами перед грою «Црвени Звєзди» зі «Спартаком». Окрім того, громадяни Сербії воювали на боці терористичних ДНР та ЛНР на окупованому Донбасі.

Українці вже стикалися з провокаціями сербів. У березні 2014 року на чвертьфінальній зустрічі баскетбольного Єврокубка проти київського «Будівельника» фанати «Црвени Звєзди» розтягнули гігантський російський прапор на трибуні, а також банер «Слава Росії, Україні та Сербії!» російською. Також вболівальники виконали російську військову пісню «Катюша» і скандували кричалки на честь Росії та президента РФ Володимира Путіна.

Сьогодні УАФ також оголосила про старт першого етапу продажу квитків на домашній матч зі збірною Португалії в Києві. Вересневий збір українці завершили спарингом проти Нігерії (2:2) у Дніпрі. Наступного разу збірна України збереться перед матчем з Литвою, який пройде в Харкові 11 жовтня.