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Новости футбола: Украина запретила ехать фанатам на матч сборной в Белград из соображений безопасности, фото — УАФ

Украина запретила фанатам ехать на матч сборной в Белград из соображений безопасности (ВИДЕО)

17 сен 2019, 15:44
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Украинская ассоциация футбола (УАФ) объявила, что не будет продавать билеты на выездной матч сборной Украины с командой Сербии, который состоится 17 ноября.

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Это общее решение УАФ и Футбольного союза Сербии. Его приняли из соображений безопасности. В июне Футбольный союз Сербии отказался от своей квоты билетов на матч Украина — Сербия, который состоялся 7 июня во Львове без сербских болельщиков и закончился победой украинцев со счетом 5:0.

Одной из причин этого стала поддержка сербскими фанатами россиян. В 2017 году они заявили о единстве с россиянами перед игрой «Црвены Звезды» со «Спартаком». Кроме того, граждане Сербии воевали на стороне террористических ДНР и ЛНР на оккупированном Донбассе.

Украинцы уже сталкивались с провокациями сербов. В марте 2014 года на четвертьфинальной встрече баскетбольного Еврокубка против киевского «Будивельника» фанаты «Црвены Звезды» растянули гигантский российский флаг на трибуне, а также баннер «Слава России, Украины и Сербии» на русском языке. Также болельщики выполнили российскую военную песню «Катюша» и скандировали кричалки в честь России и президента РФ Владимира Путина.

Сегодня УАФ также объявила о старте первого этапа продажи билетов на домашний матч со сборной Португалии в Киеве. Сентябрьский сбор украинцы завершили спаррингом против Нигерии (2:2) в Днепре. В следующий раз сборная Украины соберется перед матчем с Литвой, который пройдет в Харькове 11 октября.

Источник: Ракурс


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