Новости Украины

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Заместитель Богдана Тимошенко рассказал, за что получил выговор от Зеленского. Фото: Новое время

Заместитель Богдана Тимошенко рассказал, за что получил выговор от Зеленского

17 сен 2019, 15:25
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Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана, отреагировал на выговор, который ему сегодня объявил глава государства Владимир Зеленский.

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Как рассказал журналистам Тимошенко, выговор связан с организацией рабочей поездки президента в Днепропетровскую область. В комментарии УНН он отметил, что подробности о причинах вынесения выговора не относятся к публичной информации, и поэтому он не будет их озвучивать.

Отметим, что кроме Тимошенко, выговор объявили и Сергею Трофимову, который также является заместителем Богдана.

В указе, опубликованном на сайте главы государства, говорится, что оба не справились со своими обязанностями. Это был первый случай, когда Зеленский отчитал топ-чиновников из своей команды.

Напомним, что рабочий визит главы государства в Днепропетровскую область состоялся 14 сентября. Тогда Зеленский представил нового главу Днепропетровской областной государственной администрации Александра Бондаренко.


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