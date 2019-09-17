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Суд наложил арест на имущество и корпоративные права «Кузницы на Рыбальском». Фото: Provse.today

Суд наложил арест на имущество и корпоративные права «Кузницы на Рыбальском» — Портнов

17 сен 2019, 15:24
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Печерский районный суд Киева наложил арест на корпоративные права и недвижимость завода «Кузница на Рыбальском», который ранее принадлежал экс-президенту Петру Порошенко.

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Арест был осуществлен в ответ на соответствующее ходатайство Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом сообщает экс-заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов на своей странице в Telegram.

По его словам, арест осуществили в рамках уголовного производства о легализации и отмывании преступных доходов (ст. 209 Уголовного кодекса Украины), а также неуплате налогов (ст. 212 УК Украины).

Портнов отмечает, что главными фигурантами по этому делу являются Порошенко и Сергей Тигипко, чья группа ТАС в 2018 году купила «Кузницу на Рыбальском».

Официального подтверждения этой информации от ДБР пока нет, но в ведомстве на запрос «Украинской правды» отметили, что в ближайшее время сообщат детали.

Как ранее сообщал «Ракурс», 13 сентября ГБР провело обыск в здании «Международного инвестиционного банка», который принадлежит Порошенко, в рамках расследования возможных противоправных действий при купле-продаже завода «Кузница на Рыбальском».

Источник: Ракурс


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