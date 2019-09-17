Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Суд вернет работу люстрированным прокурорам. Фото: ua.news

Суд может восстановить в должностях около 100 люстрированных прокуроров — СМИ

17 сен 2019, 15:16
999

Окружной административный суд Киева в ближайшее время может восстановить в должностях около 100 люстрированных прокуроров руководящего состава.

Loading...

Некоторые иски к ГП суд рассматривает с 2014 года. Производства по ним были прекращены, поскольку суды первой инстанции ожидали решения Конституционного суда по поводу закона о люстрации. Об этом 17 сентября сообщает LB.ua со ссылкой на источник в судебной системе.

Отмечается, что в ближайшее время суд может вернуть должности заместителям генпрокурора времен Виктора Януковича Юрию Демину и Михаилу Гаврилюку.

Как известно, 11 сентября Окружной административный суд города Киева вернул должности зампрокурору Харьковской области Дмитрию Кавуну и старшему прокурору главного управления надзора Олегу Киперу. Обоих должностных лиц люстрировали в 2014 году. Кроме того, Фемида решила взыскать с Генпрокуратуры в пользу чиновников средний заработок за время вынужденного прогула в размере 805 тыс. 289 грн 96 коп.

Вероятно, что в ближайшее время будут приняты решения в отношении других прокуроров, которые обжаловали свое увольнение по закону о люстрации.

Напомним, в августе через суд в должности восстановился люстрированный экс-заместитель главы Генеральной прокуратуры Николай Голомша. Соответствующее решение принял Окружной административный суд Киева.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Военнопленным украинским морякам купили квартиры — заместитель Богдана

Все освобожденные из плена моряки украинских Военно-морских сил ВСУ получат от государства квартиры. Пленные украинцы будут жить в одном доме. Вскоре жилье приобретут и для политических заключенных

Новости Украины
16:25

Фондовый рынок негативно отреагировал на поджог дома Гонтаревой и статью о компромиссе с Коломойским (ИНФОГРАФИКА)

Курс еврооблигаций Украины негативно отреагировал на статью в Financial Times о компромиссе Кабмина и олигарха Коломойского, а также поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Желающих продать евробонды Украины стало больше, чем покупателей

Новости Украины
16:21

Поджог дома Гонтаревой: Нацбанк заявил о терроре против реформаторов

В НБУ жестко отреагировали на поджог дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. В регуляторе назвали инциденты вокруг нее террором, целью которого является «запугать реформаторов — бывших и нынешних»

Новости Украины
15:04
Новости партнеров
Загрузка...