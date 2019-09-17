Суд вернет работу люстрированным прокурорам. Фото: ua.news

https://racurs.ua/n126909-sud-mojet-vosstanovit-na-doljnostyah-okolo-100-lustrirovannyh-prokurorov-smi.html

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Окружной административный суд Киева в ближайшее время может восстановить в должностях около 100 люстрированных прокуроров руководящего состава.

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Некоторые иски к ГП суд рассматривает с 2014 года. Производства по ним были прекращены, поскольку суды первой инстанции ожидали решения Конституционного суда по поводу закона о люстрации. Об этом 17 сентября сообщает LB.ua со ссылкой на источник в судебной системе.

Отмечается, что в ближайшее время суд может вернуть должности заместителям генпрокурора времен Виктора Януковича Юрию Демину и Михаилу Гаврилюку.

Как известно, 11 сентября Окружной административный суд города Киева вернул должности зампрокурору Харьковской области Дмитрию Кавуну и старшему прокурору главного управления надзора Олегу Киперу. Обоих должностных лиц люстрировали в 2014 году. Кроме того, Фемида решила взыскать с Генпрокуратуры в пользу чиновников средний заработок за время вынужденного прогула в размере 805 тыс. 289 грн 96 коп.

Вероятно, что в ближайшее время будут приняты решения в отношении других прокуроров, которые обжаловали свое увольнение по закону о люстрации.

Напомним, в августе через суд в должности восстановился люстрированный экс-заместитель главы Генеральной прокуратуры Николай Голомша. Соответствующее решение принял Окружной административный суд Киева.