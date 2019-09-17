Суд поверне роботу люстрованим прокурорам. Фото: ua.news

https://racurs.ua/ua/n126909-sud-moje-ponovyty-na-posadah-blyzko-100-lustrovanyh-prokuroriv-zmi.html

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Окружний адміністративний суд Києва найближчим часом може поновити на посадах близько 100 люстрованих прокурорів керівного складу.

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Деякі позови до ГП суд розглядає з 2014 року. Провадження стосовно них були припинені, оскільки суди першої інстанції очікували рішення Конституційного суду з приводу закону про люстрацію. Про це 17 вересня повідомляє LB.ua із посиланням на джерело в судовій системі.

Зазначається, що найближчим часом суд може повернути посади заступникам генпрокурора часів Віктора Януковича Юрію Дьоміну та Михайлу Гаврилюку.

Як відомо, 11 вересня Окружний адміністративний суд міста Києва повернув посади заступнику прокурора Харківської області Дмитру Кавуну та старшому прокурору головного управління нагляду Олегу Кіперу. Обох посадовців люстрували в 2014 році. Крім того, Феміда вирішила стягнути з Генпрокуратури на користь чиновників середній заробіток за час вимушеного прогулу в розмірі 805 тис 289 грн 96 коп.

Ймовірно, що найближчим часом будуть ухвалені рішення стосовно інших прокурорів, які оскаржили своє звільнення за законом про люстрацію.

Нагадаємо, у серпні через суд на посаді поновився люстрований екс-заступник глави Генеральної прокуратури Микола Голомша. Відповідне рішення ухвалив Окружний адміністративний суд Києва.