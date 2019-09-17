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Ракурс
Підпал будинку Гонтаревої: Нацбанк заявив про терор проти реформаторів, фото — Reuters

Підпал будинку Гонтаревої: Нацбанк заявив про терор проти реформаторів

17 вер 2019, 15:04
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Національний банк України 17 вересня оприлюднив заяву, у якій відреагував на підпал будинку екс-голови НБУ Валерії Гонтаревої. У регуляторі назвали інциденти навколо неї терором, метою якого є «залякати реформаторів — минулих і теперішніх», а також «паралізувати діяльність НБУ, змусити його мовчати».

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Правління Нацбанку публічно заявило про неприпустимість системних атак на Гонтареву, а в її особі — на усіх реформаторів, які працювали і працюють на благо України.

Ми не будемо мовчати. Адже це — пряма і неприхована загроза демократії та реформам, від яких залежить майбутнє України та добробут громадян, — заявили в НБУ.

В Нацбанку вважають тиск на Гонтареву загрозою кожному громадянину і повною руйнацією моральних цінностей демократичного суспільства на користь терору.

Регулятор вимагає невідкладного проведення неупередженого прискореного розслідування серії атак на екс-голову НБУ. Крім того, правління НБУ хоче, аби поліція розслідувала й правопорушення власників та акціонерів банків-банкрутів, інформацію про які НБУ раніше передав до правоохоронних органів.

НБУ на початку вересня також реагував на підпал автомобіля невістки Гонтаревої, який здійснили у Києві.

Джерело: Ракурс


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