Українська делегація покинула засідання ОБСЄ через заяву про «російський Крим». Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n126907-ukrayinska-delegaciya-pokynula-zasidannya-obsie-cherez-zayavu-pro-rosiyskyy-krym.html

Ракурс

У Варшаві делегація України покинула залу засідань ОБСЄ на знак протесту проти російських пропагандистів.

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Причиною стала заява про «російський Крим». Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на сайт кримськотатарського телеканалу ATR.

На засіданні обговорювали тему свободи слова, і кримська делегація під час її представлення заявила: «Крим, Росія». У відповідь українські представники призупинили свою участь у робочому засіданні та консультуються с партнерами щодо подальшої стратегії дій.

Поки посол України в ОБСЄ Євген Цимбалюк проводить консультації, заступник голови Міністерства закордонних справ Сергій Кислиця залишить Варшаву.

Видання зазначає, що головний редактор проросійських видань «Кримський журнал» та «Кримська газета» Марія Волконська назвала окупований Крим російським на засіданні ОБСЄ. Її виступ перервали.

Як раніше повідомляв «Ракурс», днями голова ОБСЄ заявив, що необхідно впровадити формулу Штайнмаєра на Донбасі. Організація підтримала дипломатичні кроки України та Росії щодо мирного врегулювання конфлікту.