Новини України

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У дитячому садку Одеси вихователька знущалася над дитиною. Фото: Обозреватель

У дитячому садку Одеси вихователька знущалася над дитиною (ВІДЕО)

17 вер 2019, 14:47
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У дитячому садку № 224 Одеси вихователька знущалася над маленькою дитиною, а все, що відбувалося тут, потрапило на відео.

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Кадри з місця подій у Facebook опублікувала мешканка міста Олександра Журба. На них видно, як жінка спочатку просто кричить на малюка, після чого карає його і залишає сидіти одного на стільці далеко від решти дітей.

Під відео небайдужа одеситка вказала, що після всього цього вихователька почала хапати малюка і щось йому агресивно пояснювати.

Жінка висловила сподівання, що агресивного вихователя покарають по всій строгості. Вона підкреслила, що таким людям заборонено працювати з дітьми, так як вони не можуть дати відсіч таким вихователям.

Через деякий час з’явилася реакція директора департаменту науки і освіти Одеської міськради Олени Буйневич. На своїй сторінці в Facebook вона написала, що горе-вихователька вже звільнена. Крім того, зі скаргою на неї в поліцію звернулася директор дитячого садка.

Нагадаємо, у травні в Одесі поліція знайшла трирічну дівчинку, яка жила в наметі в парку. Виявилося, що дитину залишили біля магазину батьки і не повернулися. Їм загрожує відповідальність за залишення дитини в загрозливих для життя умовах.

Джерело: Ракурс


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