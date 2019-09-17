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Ракурс
В детском саду Одессы воспитательница издевалась над ребенком. Фото: Обозреватель

В детском саду Одессы воспитательница издевалась над ребенком (ВИДЕО)

17 сен 2019, 14:47
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В детском саду № 224 Одессы воспитательница издевалась над маленьким ребенком, а все происходящее попало на видео.

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Кадры с места событий в Facebook опубликовала жительница города Александра Журба. На них видно, как женщина сначала просто кричит на малыша, после чего наказывает его и оставляет сидеть одного на стуле вдали от остальной группы детей.

Под видео неравнодушная одесситка указала, что после всего этого воспитательница начала хватать малыша и что-то ему агрессивно объяснять.

Женщина выразила надежду, что агрессивного воспитателя накажут по всей строгости. Она подчеркнула, что таким людям запрещено работать с детьми, так как они не могут дать отпор таким воспитателям.

Спустя некоторое время появилась реакция директора департамента науки и образования Одесского горсовета Елены Буйневич. На своей странице в Facebook она написала, что горе-воспитательница уже уволена. Кроме того, с жалобой на нее в полицию обратилась директор детского сада.

Напомним, в мае в Одессе полиция нашла трехлетнюю девочку, которая жила в палатке в парке. Оказалось, что ребенка оставили возле магазина родители и не вернулись. Им грозит ответственность за оставление ребенка в угрожающих для жизни условиях.

Источник: Ракурс


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