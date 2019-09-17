Екс-бранець Кремля Карп’юк спілкується із медіа, фото — скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n126905-eks-branec-kremlya-karp-uk-spilkuietsya-iz-media-translyaciya.html

Ракурс

Колишній бранець Кремля Микола Карп’юк 17 вересня спілкується у Києві із українськими медіа.

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Карп’юк — український громадський та політичний діяч, член партії УНА-УНСО. Учасник конфлікту у Придністров’ї, грузино-абхазького конфлікту, акції «Україна без Кучми».

У березні 2014 року його затримали при в’їзді до Росії, де він утримувався під вартою за сфабрикованими звинуваченнями у злочинах проти федеральних військ, скоєних під час першої чеченської війни.

У травні 2016 року засуджений до 22,5 років ув’язнення. Російська правозахисна організація «Меморіал» визнала Карпюка разом зі Станіславом Клихом політв’язнями. 7 вересня його звільнили в рамках обміну між Україною і РФ.

Раніше із медіа спілкувалися Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Роман Сущенко, українські моряки та Володимир Балух.