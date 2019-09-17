Экс-пленник Кремля Карпюк общается с медиа, фото — скриншот видео

https://racurs.ua/n126905-eks-plennik-kremlya-karpuk-obschaetsya-s-media-translyaciya.html

Ракурс

Бывший пленник Кремля Николай Карпюк 17 сентября общается в Киеве с украинскими СМИ.

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Карпюк — украинский общественный и политический деятель, член партии УНА-УНСО. Участник конфликта в Приднестровье, грузино-абхазского конфликта, акции «Украина без Кучмы».

В марте 2014 года его задержали при въезде в Россию, где он содержался под стражей по сфабрикованным обвинениям в преступлениях против федеральных войск, совершенных в ходе первой чеченской войны.

В мае 2016 года Карпюка приговорили к 22,5 годам заключения в РФ. Российская правозащитная организация «Мемориал» признала его вместе со Станиславом Клыхом политзаключенными. 7 сентября его освободили в рамках обмена между Украиной и РФ.

Ранее с медиа общались Олег Сенцов, Александр Кольченко, Роман Сущенко, украинские моряки и Владимир Балух.