Украинская делегация покинула заседание ОБСЕ из-за заявления о «российском Крыме». Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/n126907-ukrainskaya-delegaciya-pokinula-zasedanie-obse-iz-za-zayavleniya-o-russkom-kryme.html

Ракурс

В Варшаве делегация Украины покинула зал заседаний ОБСЕ в знак протеста против российских пропагандистов.

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Причиной стало заявление о «российском Крыме». Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на сайт крымскотатарский телеканала ATR.

На заседании обсуждали тему свободы слова, и крымская делегация во время ее представления заявила: «Крым, Россия». В ответ украинские представители приостановили свое участие в рабочем заседании и консультируются с партнерами касательно дальнейшей стратегии действий.

Пока посол Украины в ОБСЕ Евгений Цимбалюк проводит консультации, заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Кислица оставит Варшаву.

Издание отмечает, что главный редактор пророссийских изданий «Крымский журнал» и «Крымская газета» Мария Волконская назвала оккупирован Крым российским на заседании ОБСЕ. Ее выступление прервали.

Как ранее сообщал «Ракурс», на днях председатель ОБСЕ заявил, что необходимо внедрить формулу Штайнмайера на Донбассе. Организация поддержала дипломатические шаги Украины и России по мирному урегулированию конфликта.