Поджог дома Гонтаревой: Нацбанк заявил о терроре против реформаторов, фото — Reuters

https://racurs.ua/n126908-podjog-doma-gontarevoy-nacbank-zayavil-o-terrore-protiv-reformatorov.html

Ракурс

Национальный банк Украины 17 сентября обнародовал заявление, в котором отреагировал на поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. В регуляторе назвали инциденты вокруг нее террором, целью которого является «запугать реформаторов — бывших и нынешних», а также «парализовать деятельность НБУ, заставить его молчать».

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Правление Нацбанка публично заявило о недопустимости системных атак на Гонтареву, а в ее лице — на всех реформаторов, которые работали и работают на благо Украины.

Мы не будем молчать. Ведь это — прямая и неприкрытая угроза демократии и реформам, от которых зависит будущее Украины и благосостояние граждан, — заявили в НБУ.

В Нацбанке считают давление на Гонтареву угрозой каждому гражданину и полным разрушением нравственных ценностей демократического общества в пользу террора.

Регулятор требует неотложного проведения беспристрастного ускоренного расследования серии атак на экс-главу НБУ. Кроме того, правление НБУ хочет, чтобы полиция расследовала и правонарушения владельцев и акционеров банков-банкротов, информацию о которых НБУ ранее передал в правоохранительные органы.

НБУ в начале сентября также реагировал на поджог автомобиля невестки Гонтаревой, который совершили в Киеве.