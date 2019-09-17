Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Суд наклав арешт на майно та корпоративні права «Кузні на Рибальському». Фото: Provse.today

Суд наклав арешт на майно та корпоративні права «Кузні на Рибальському» — Портнов

17 вер 2019, 15:24
999

Печерський районний суд Києва наклав арешт на корпоративні права та нерухомість заводу «Кузня на Рибальському», який раніше належав екс-президенту Петру Порошенку.

Loading...

Арешт був здійснений у відповідь на відповідне клопотання Державного бюро розслідувань (ДБР). Про це повідомляє екс-заступник глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов на своїй сторінці в Telegram.

За його словами, арешт здійснили у рамках кримінального провадження щодо легалізації та відмивання злочинних доходів (ст. 209 Кримінального кодексу України), а також несплати податків (ст. 212 КК України).

Портнов зазначає, що головними фігурантами у цій справі є Порошенко та Сергій Тігіпко, чия група ТАС у 2018 році купила «Кузню на Рибальському».

Офіційного підтвердження цієї інформації від ДБР поки що немає, але у відомстві на запит «Української правди» зазначили, що найближчим часом повідомлять деталі.

Як раніше повідомляв «Ракурс» 13 вересня ДБР провело обшук у будівлі «Міжнародного інвестиційного банку», який належить Порошенку, в рамках розслідування можливих протиправних дій під час купівлі-продажу заводу «Кузня на Рибальському».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Україна вже забезпечена газом на зиму, у сховищах 19,5 млрд кубометрів палива — Коболєв (ІНФОГРАФІКА)

Станом на сьогодні, в українських газових сховищах вдосталь блакитного палива, яке потрібне для проходження опалювального сезону. Україна вже закачала 19,5 млрд куб. м газу

Новини України
16:54

Військовополоненим українським морякам купили квартири — заступник Богдана

Всі звільнені з полону моряки українських Військово-морських сил ЗСУ отримають від держави квартири. Полонені українці мешкатимуть в одному будинку. Незабаром житло придбають і для політичних в’язнів

Новини України
16:25

Суд може поновити на посадах близько 100 люстрованих прокурорів — ЗМІ

Майже 100 люстрованих прокурорів через суд можуть поновитися на своїх посадах після люстрації. Найближчим часом посади можуть повернути посадовці Генпрокуратури часів Віктора Януковича

Новини України
15:16
Новини партнерів
Загрузка...