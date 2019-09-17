Суд наклав арешт на майно та корпоративні права «Кузні на Рибальському». Фото: Provse.today

https://racurs.ua/ua/n126910-sud-naklav-aresht-na-mayno-ta-korporatyvni-prava-kuzni-na-rybalskomu-portnov.html

Ракурс

Печерський районний суд Києва наклав арешт на корпоративні права та нерухомість заводу «Кузня на Рибальському», який раніше належав екс-президенту Петру Порошенку.

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Арешт був здійснений у відповідь на відповідне клопотання Державного бюро розслідувань (ДБР). Про це повідомляє екс-заступник глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов на своїй сторінці в Telegram.

За його словами, арешт здійснили у рамках кримінального провадження щодо легалізації та відмивання злочинних доходів (ст. 209 Кримінального кодексу України), а також несплати податків (ст. 212 КК України).

Портнов зазначає, що головними фігурантами у цій справі є Порошенко та Сергій Тігіпко, чия група ТАС у 2018 році купила «Кузню на Рибальському».

Офіційного підтвердження цієї інформації від ДБР поки що немає, але у відомстві на запит «Української правди» зазначили, що найближчим часом повідомлять деталі.

Як раніше повідомляв «Ракурс» 13 вересня ДБР провело обшук у будівлі «Міжнародного інвестиційного банку», який належить Порошенку, в рамках розслідування можливих протиправних дій під час купівлі-продажу заводу «Кузня на Рибальському».