Новини України

Заступник Богдана Тимошенко розповів, за що отримав догану від Зеленського. Фото: Новое время

https://racurs.ua/ua/n126911-zastupnyk-bogdana-tymoshenko-rozpoviv-za-scho-otrymav-doganu-vid-zelenskogo.html

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Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу президента України Андрія Богдана, відреагував на догану, яку йому сьогодні оголосив глава держави Володимир Зеленський.

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Як розповів журналістам Тимошенко, догана пов’язана з організацією робочої поїздки президента в Дніпропетровську область. У коментарі УНН він відзначив, що подробиці про причини винесення догани не відносяться до публічної інформації, і тому він не буде їх озвучувати.

Цікаво, що окрім Тимошенка, догану оголосили і Сергію Трофимову, який також є заступником Богдана.

В указі, опублікованому на сайті глави держави, зазначається, що обидва не впоралися зі своїми обов’язками. Це був перший випадок, коли Зеленський відав догану топ-чиновникам зі своєї команди.

Нагадаємо, що робочий візит глави держави в Дніпропетровську область відбувся 14 вересня. Тоді Зеленський представив нового голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександра Бондаренка.