Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Заступник Богдана Тимошенко розповів, за що отримав догану від Зеленського. Фото: Новое время

Заступник Богдана Тимошенко розповів, за що отримав догану від Зеленського

17 вер 2019, 15:25
999

Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу президента України Андрія Богдана, відреагував на догану, яку йому сьогодні оголосив глава держави Володимир Зеленський.

Loading...

Як розповів журналістам Тимошенко, догана пов’язана з організацією робочої поїздки президента в Дніпропетровську область. У коментарі УНН він відзначив, що подробиці про причини винесення догани не відносяться до публічної інформації, і тому він не буде їх озвучувати.

Цікаво, що окрім Тимошенка, догану оголосили і Сергію Трофимову, який також є заступником Богдана.

В указі, опублікованому на сайті глави держави, зазначається, що обидва не впоралися зі своїми обов’язками. Це був перший випадок, коли Зеленський відав догану топ-чиновникам зі своєї команди.

Нагадаємо, що робочий візит глави держави в Дніпропетровську область відбувся 14 вересня. Тоді Зеленський представив нового голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександра Бондаренка.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Україна вже забезпечена газом на зиму, у сховищах 19,5 млрд кубометрів палива — Коболєв (ІНФОГРАФІКА)

Станом на сьогодні, в українських газових сховищах вдосталь блакитного палива, яке потрібне для проходження опалювального сезону. Україна вже закачала 19,5 млрд куб. м газу

Новини України
16:54

Військовополоненим українським морякам купили квартири — заступник Богдана

Всі звільнені з полону моряки українських Військово-морських сил ЗСУ отримають від держави квартири. Полонені українці мешкатимуть в одному будинку. Незабаром житло придбають і для політичних в’язнів

Новини України
16:25

Суд може поновити на посадах близько 100 люстрованих прокурорів — ЗМІ

Майже 100 люстрованих прокурорів через суд можуть поновитися на своїх посадах після люстрації. Найближчим часом посади можуть повернути посадовці Генпрокуратури часів Віктора Януковича

Новини України
15:16
Новини партнерів
Загрузка...