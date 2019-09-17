Микола Карпюк, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n126922-planuvalasya-zustrich-yarosha-z-putinym-politv-yazen-karpuk-rozpoviv-yak-yogo-vymanyly-do-rosiyi.html

Ракурс

Колишній бранець Кремля Микола Карпюк, член партії УНА-УНСО (Українська національна асамблея — Українська націоналістична самооборона), під час сьогоднішнього спілкування з журналістами розповів, як його виманили до Росії.

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За словами Карпюка, це була добре спланована операція російського ФСБ з метою арешту Дмитра Яроша або когось із керівництва «Правого сектору».

До Росії він у 2014 році вирушив, щоб домовитися про організацію зустрічі президента РФ Володимира Путіна з керівництвом «Правого сектору».

Карпюк повідомив, що на початку 2014 року був заступником Яроша й відповідав за підготовку з’їзду, на якому партія УНА-УНСО мала провести ребрендинг на «Правий сектор».

Карпюк зазначив, що тоді до нього звернувся хрещений його сина, котрий повідомив про нібито намір Путіна зустрітися.

Нам говорилося про те, що в Ново-Огарьово (державна резиденція вищих урядових осіб РФ в Московській області — ред.) відбудеться зустріч безпосередньо із Путіним, — зазначив Карпюк. — Про те, що Путін зустрінеться з нами, я особисто не вірив, я думав, що це буде якась людина з його близького оточення.

Карпюк зазначив, що Ярош про його поїздку до Росії особисто знав, оскільки напередодні неї якраз зібралося керівництво «Правого сектора» й обговорювалося питання — їхати комусь чи ні.

Там не стояло питання — безпосередньо мені, — наголосив політв’язень, додавши, що зрештою було вирішено, що поїде саме він.

Політв’язень наголошує, що пропозиція про нібито зустріч з Путіним не викликала здивування, оскільки протягом кінця лютого — кінця березня 2014 року керівництво «Правого сектора» провело низку зустрічей з послами багатьох країн.

Ми усвідомлювали, що стоїмо на порозі війни з Росією і думали, що в нас з’являється шанс зберегти мир, — наголосив Карпюк.

Він зазначив, що за ним не значилися жодні кримінальні злочини, тому найгірше, чого побоювався — заборони на в’їзд до Росії. Однак на кордоні з РФ Карпюка, його кума та водія заарештували.

Карпюк визнав, що їхати в Росію було «великою дурницею», зауваживши, що не міг собі уявити, що в ХХІ ст. в Росії «може бути таке беззаконня і таке ставлення до людей».

Нагадаємо, Карпюк сьогодні розповів про катування, котрі до нього застосовували російські тюремники.