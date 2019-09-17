Сплюндрований пам’ятник, фото: Перша електронна газета

https://racurs.ua/ua/n126924-sche-odyn-pam-yatnyk-jertvam-golokostu-splundruvaly-v-ukrayini-foto.html

Ракурс

У селищі Голованівськ Кіровоградської області невідомі вандали сплюндрували меморіальний комплекс пам’яті жертв Голокосту.

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Повідомлення про цей інцидент надійшло до правоохоронців 16 вересня. Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Кіровоградської області.

За цим інцидентом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді штрафу чи обмеження волі на строк до п’яти років.

Правоохоронці закликають громадян, котрі володіють інформацією щодо обставин вчинення цього злочину, телефонувати на номер «102».

На фотографіях з місця інциденту можна побачити, що на пам’ятнику зобразили свастику та провокативні написи, а також залишили записку, схожу на ту, котру використовували вандали в нещодавньому аналогічному випадку в Миколаївській області.

Як повідомив у своєму Фейсбуці головний редактор «Україна-Центр» Юхим Мармер, цей пам’ятник був встановлений у пам’ять про євреїв, розстріляних у 1942 році.

В Україні близько 3 тис. місць масових розстрілів євреїв. Далеко не на всіх стоять меморіали, пам’ятники або хоча б просто пам’ятні знаки. Приблизно над кожною десятою могилою. Скільки ще «роботи» для вандалів! — зазначив Мармер.

Нагадаємо, нещодавно на Миколаївщині спаплюжили пам’ятник жертвам Голокосту, встановлений на місці масового вбивства 54 тис. євреїв, котрих утримували в розташованому тут у роки Другої світової війни концентраційному таборі.