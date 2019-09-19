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Ракурс
"Динамо" - "Мальме": где смотреть матч Лиги Европы. Фото: Isport

«Динамо» — «Мальме»: где смотреть матч Лиги Европы

19 сен 2019, 10:08
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Киевское «Динамо» стартует в Лиге Европы матчем со шведским «Мальме». Встреча пройдет сегодня в Киеве на «НСК Олимпийский». Начало игры в 19.55.

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Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале «Футбол 1».

Киевляне получили прямую путевку в групповой этап Лиги Европы после вылета из третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Там киевляне по сумме двух матчей проиграли бельгийскому «Брюгге».

В одной группе с «Мальме» и «Динамо» также играют швейцарский «Лугано» и датский «Копенгаген».

Интересно, что ранее «Динамо» никогда не встречалось с «Мальме».​

Отметим, что букмекеры дали свой прогноз на матч «Динамо» — «Мальме». Они считают, что больше шансов на победу именно у украинского коллектива.

Напомним, что вчера свой первый матч в Лиге чемпионов сыграл донецкий «Шахтер». Чемпион Украины на своем поле принимал английский «Манчестер Сити» и уступил со счетом 0:3.

Источник: Ракурс


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