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Ракурс
"Динамо" - "Мальме": де дивитися матч Ліги Європи. Фото: Isport

«Динамо» — «Мальме»: де дивитися матч Ліги Європи

19 вер 2019, 10:08
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Київське «Динамо» стартує в Лізі Європи матчем зі шведським «Мальме». Зустріч пройде сьогодні в Києві на «НСК Олімпійський». Початок гри в 19.55.

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Пряма трансляція зустрічі буде доступна на телеканалі «Футбол 1».

Кияни отримали пряму путівку в груповий етап Ліги Європи після вильоту з третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Там кияни за сумою двох матчів програли бельгійському «Брюгге».

В одній групі з «Динамо» також грають швейцарський «Лугано» і данський «Копенгаген».

Цікаво, що раніше «Динамо» ніколи не зустрічалося з «Мальме».​

Зазначимо, що букмекери дали свій прогноз на матч «Динамо» — «Мальме». Вони вважають, що більше шансів на перемогу саме в українського колективу.

Нагадаємо, що вчора свій перший матч в Лізі чемпіонів зіграв донецький «Шахтар». Чемпіон України на своєму полі приймав англійський «Манчестер Сіті» і поступився з рахунком 0:3.

Джерело: Ракурс


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