Рада розглядає закони про позачергові вибори мера Києва та реформу прокуратури, фото — Вголос

https://racurs.ua/ua/n126995-rada-rozglyadaie-zakon-pro-vybory-mera-kyieva-ta-reformu-prokuratury-translyaciya.html

Ракурс

Верховна Рада України на пленарному засіданні у четвер, 19 вересня, розглядає законопроекти про розділ повноважень мера та голови КМДА і реформу прокуратури.

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Всього у порядку денному нардепів сьогодні 18 питань. Рада розглядатиме закони у першому і другому читанні, а також включатиме у порядок денний другої сесії низку важливих законопроектів.

Зокрема, одним з першим депутати розглянуть включення в порядок денний закону «Про столицю України — місто-герой Київ». Відповідно до тексту законопроекту, посади міського голови Києва та голови КМДА будуть розділені, а позачергові вибори мера Києва пройдуть вже 8 грудня.

Крім того, у порядку денному розгляд у другому читанні законів про реформу прокуратури та перезавантаження влади.

Учора монобільшість у парламенті заблокувала скасування законопроекту про імпічмент, а також ухвалила у другому читанні рішення про виключення статті про фіктивне підприємництво з Кримінального кодексу.