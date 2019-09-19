Рада рассматривает законы о внеочередных выборах мэра Киева и реформе прокуратуры, фото — Вголос

https://racurs.ua/n126995-rada-rassmatrivaet-zakony-o-vyborah-mera-kieva-i-reforme-prokuratury-translyaciya.html

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Верховная Рада Украины на пленарном заседании в четверг, 19 сентября, рассматривает законопроекты о разделе полномочий мэра и главы КГГА и реформе прокуратуры.

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Всего в повестке дня нардепов сегодня 18 вопросов. Рада будет рассматривать законы в первом и втором чтении, а также включать в повестку дня второй сессии ряд важных законопроектов.

В частности, одним из первых депутаты рассмотрят включение в повестку дня закона «О столице Украины — городе-герое Киеве». Согласно текста законопроекта, должности городского головы Киева и председателя КГГА будут разделены, а внеочередные выборы мэра Киева пройдут уже 8 декабря.

Кроме того, в повестке дня рассмотрение во втором чтении законов о реформе прокуратуры и перезагрузке власти.

Вчера монобольшинство в парламенте заблокировало отмену законопроекта об импичменте, а также приняло во втором чтении решение об исключении статьи о фиктивном предпринимательстве из Уголовного кодекса.