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Рада рассматривает законы о внеочередных выборах мэра Киева и реформе прокуратуры, фото — Вголос

Рада рассматривает законы о выборах мэра Киева и реформе прокуратуры (ТРАНСЛЯЦИЯ)

19 сен 2019, 09:59
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Верховная Рада Украины на пленарном заседании в четверг, 19 сентября, рассматривает законопроекты о разделе полномочий мэра и главы КГГА и реформе прокуратуры.

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Всего в повестке дня нардепов сегодня 18 вопросов. Рада будет рассматривать законы в первом и втором чтении, а также включать в повестку дня второй сессии ряд важных законопроектов.

В частности, одним из первых депутаты рассмотрят включение в повестку дня закона «О столице Украины — городе-герое Киеве». Согласно текста законопроекта, должности городского головы Киева и председателя КГГА будут разделены, а внеочередные выборы мэра Киева пройдут уже 8 декабря.

Кроме того, в повестке дня рассмотрение во втором чтении законов о реформе прокуратуры и перезагрузке власти.

Вчера монобольшинство в парламенте заблокировало отмену законопроекта об импичменте, а также приняло во втором чтении решение об исключении статьи о фиктивном предпринимательстве из Уголовного кодекса.

Источник: Ракурс


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