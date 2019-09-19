Новости Украины

В США анонсировали первую встречу Зеленского с Трампом. Фото: Главред

https://racurs.ua/n126996-v-ssha-anonsirovali-pervuu-vstrechu-zelenskogo-s-trampom.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, обсудил свой первый официальный визит в Нью-Йорк с вице-президентом США Майком Пенсом. На эту тему они поговорили в ходе телефонного разговора, который состоялся вечером среды.

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Во время общения с Зеленским Пенс поблагодарил команду украинского президента за то, как она смело ведет борьбу с коррупцией посредством законодательных реформ. Он также отметил, что США будет оказывать полную поддержку этих усилий, сообщает пресс-служба Белого дома.

Кроме того, Пенс напомнил украинскому президенту о продуктивной встрече с ним, которая состоялась 1 сентября в Варшаве. Он подчеркнул, что США и дальше будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Отметим, что Зеленский и Трамп встретятся на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, которая пройдет с 23 по 26 сентября.

Напомним, что во время вчерашнего общения Пенс и Зеленский также обсудили вопрос выделения военной помощи Украине от США.​