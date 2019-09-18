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Ракурс
Зеленский обсудил по телефону с Пенсом программу помощи в сфере безопасности. Фото: ОП

Зеленский обсудил по телефону с Пенсом программу помощи в сфере безопасности

18 сен 2019, 22:49
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США Майком Пенсом.

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Во время разговора Зеленский поблагодарил за продолжение программы помощи в сфере безопасности для Украины. По его словам, он надеется на увеличение объемов помощи в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский также сообщил Пенсу о внедрении антикоррупционных реформ в Украине. Американец, в свою очередь, отметил прогресс Киева во внедрении реформ и выразил поддержку.

Стороны обсудили расширение украинско-американского сотрудничества в сфере энергетики и выразили взаимное удовлетворение уровнем политического диалога между Вашингтоном и Киевом.

Президент Зеленский также отметил важность поддержки, которую Соединенные Штаты Америки предоставляют для укрепления обороноспособности Украины и по реформированию национального сектора обороны и безопасности.

Как ранее сообщал «Ракурс» 2 сентября Пенс заявил, что США намерены поддерживать реформирование и территориальную целостность Украины, однако есть проблемы с вопросами коррупции.

Источник: Ракурс


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