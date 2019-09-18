Зеленський обговорив по телефону з Пенсом програму безпекової допомоги. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n126991-zelenskyy-obgovoryv-po-telefonu-z-pensom-programu-bezpekovoyi-dopomogy.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з віце-президентом США Майком Пенсом.

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Під час розмови Зеленський подякував за продовження програми безпекової допомоги для України. За його словами він сподівається на збільшення обсягів допомоги наступного року. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський також поінформував Пенса про впровадження антикорупційних реформ в Україні. Американець, у свою чергу, відзначив прогрес Києва у впроваджені реформ та висловив підтримку.

Сторони обговорили розширення українсько-американської співпраці у сфері енергетики та висловили взаємне задоволення рівнем політичного діалогу між Вашингтоном та Києвом.

Президент Зеленський також наголосив важливість підтримки, яку Сполучені штати Америки надають для зміцнення обороноздатності України та щодо реформування національного сектору оборони та безпеки.

Як раніше повідомляв «Ракурс», 2 вересня Пенс заявив, що США мають намір підтримувати реформування та територіальну цілісність України, однак є проблеми з питаннями корупції.