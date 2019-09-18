Головні новини 18 вересня: на Запоріжжі вбили чиновника ОТГ, а Україна назвала умови виборів на Донбасі. Фото: 5 канал

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У Запорізькій області застрелили заступника голови Якимівської об'єднаної територіальної громади 42-річного Дмитра Кирилова. Його вбили з автомата біля будівлі селищної ради. Зловмисник здійснив кілька пострілів у чиновника, а коли той впав — добив в упор.

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У Тристоронній контактній групі Україна назвала свої умови щодо проведення місцевих виборів на Донбасі. Україна підтвердила готовність до розведення сил в Золотому і Петрівському, але Росія заблокувала визначення дати проведення операції. Сторони досягли прогресу із взаємного одночасного звільнення утримуваних осіб.

Офіційне видання «Голос України» опублікувало постанову Верховної Ради № 90-IX від 13 вересня 2019 року «Про дострокове припинення повноважень всього складу Центральної виборчої комісії». Постанова набуває чинності з дня його прийняття. У документі зазначено, що його прийняли «зважаючи на вмотивоване подання президента».

Заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Володимира Слончака побили невідомі. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забої голови. Слончаку наклали 14 швів і зараз він перебуває в реанімації.

У Києві Олексій Белько погрожував підірвати міст Метро. Правоохоронці провели спецоперацію і зловмисника затримав спецназ. Виявилося, що у «мінера» ​​не було вибухівки, але в результаті його дій Київ скували серйозні затори.