Главные новости 18 сентября: на Запорожье убили чиновника ОТО, а Украина назвала условия выборов на Донбассе. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n126990-glavnye-novosti-18-sentyabrya-na-zaporoje-ubili-chinovnika-otg-a-ukraina-nazvala-usloviya.html

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В Запорожской области застрелили заместителя председателя Якимовской объединенной территориальной общины 42-летнего Дмитрия Кириллова. Его убили из автомата у здания поселкового совета. Злоумышленник осуществил несколько выстрелов у чиновника, а когда тот упал — добил в упор.

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В Трехсторонней контактной группе Украина назвала свои условия относительно проведения местных выборов на Донбассе. Украина подтвердила готовность к разведению сил в Золотом и Петровском, но Россия заблокировала определение даты проведения операции. Стороны достигли прогресса по взаимному одновременному освобождению удерживаемых лиц.

Официальное издание «Голос Украины» опубликовало постановление Верховной Рады № 90-IX от 13 сентября 2019 года «О досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии». Постановление вступает в силу со дня его принятия. В документе указано, что его приняли «ввиду мотивированного представления президента».

Заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимира Слончака избили неизвестные. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы головы. Слончаку наложили 14 швов и сейчас он находится в реанимации.

В Киеве Алексей Белько угрожал подорвать мост Метро. Правоохранители провели спецоперацию и злоумышленника задержал спецназ. Оказалось, что у «минера» не было взрывчатки, но в результате его действий Киев сковали серьезные пробки.