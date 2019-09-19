Новини України

У США анонсували першу зустріч Зеленського з Трампом. Фото: Главред

https://racurs.ua/ua/n126996-u-ssha-anonsuvaly-pershu-zustrich-zelenskogo-z-trampom.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, обговорив свій перший офіційний візит до Нью-Йорка з віце-президентом США Майком Пенсом. На цю тему вони поговорили в ході телефонної розмови, яка відбулася ввечері середи.

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Під час спілкування з Зеленським Пенс подякував команді українського президента за те, як вона сміливо веде боротьбу з корупцією за допомогою законодавчих реформ. Він також зазначив, що США надаватимуть повну підтримку цих зусиль, повідомляє прес-служба Білого дому.

Крім того, Пенс нагадав українському президенту про продуктивну зустріч з ним, яка відбулася 1 вересня у Варшаві. Він підкреслив, що США і далі будуть підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України.

Зазначимо, що Зеленський і Трамп зустрінуться на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку, яка пройде з 23 по 26 вересня.

Нагадаємо, що під час вчорашнього спілкування Пенс і Зеленський обговорили виділення військової допомоги Україні від США.​