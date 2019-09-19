Зло має бути покаране: Сенцов розповів Гаазькому трибуналу про тортури в Росії. Фото: ВВС

https://racurs.ua/ua/n126994-zlo-maie-buty-pokarane-sencov-rozpoviv-gaazkomu-trybunalu-pro-tortury-v-rosiyi.html

Ракурс

Олег Сенцов, український режисер, звільнений з російського ув’язнення, звернувся в Гаазький трибунал із скаргою на тортури з боку співробітників російської Федеральної служби безпеки.

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Як розповів Сенцов в інтерв’ю «Громадському», перші свідчення він давав своєму адвокатові, як тільки його помістили в СІЗО «Лефортово». Після цього він розповів про тортури і в російському суді.

При цьому Сенцов додав, що серед українських політв’язнів були люди, які пережили куди більше приниження, ніж він. Зокрема, це Станіслав Клих і Микола Карпюк, сказав режисер.

За словами Сенцова, в СІЗО його катували співробітники ФСБ і кілька співробітників Служби безпеки України, які зрадили Україну і залишилися працювати в Криму.

Я дав свідчення на ФСБ, на їх дії для Гаазького трибуналу… Зло має бути покаране, — додав він.

Нагадаємо, що Сенцова засудили в РФ до 20 років позбавлення волі по сфабрикованій справі. 7 вересня 2019 року між Україною і РФ відбувся обмін утримуваними особами і режисер повернувся додому.​