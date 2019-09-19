Заворушення в Харкові: суд обрав запобіжний захід трьом затриманим. Фото: Зеркало недели

https://racurs.ua/ua/n126993-zavorushennya-v-harkovi-sud-obrav-zapobijnyy-zahid-trom-zatrymanym.html

Ракурс

Затриманий під час заворушень у Харкові після ЛГБТ-параду «ХарьковПрайд» уродженець Івано-Франківської області Ростислав Федорко арештований судом на два місяці.

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Рішення напередодні пізно ввечері прийняв Дзержинський районний суд Харкова. Крім нього, запобіжний захід обрали ще двом затриманим під час зіткнень з поліцією, повідомила у коментарі «Інтерфакс-Україна» прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик.

За її словами, суд відправив під нічний домашній арешт на два місяці двох жителів Харкова, 21 і 23 років. Обидва порушники є представниками націоналістичної громадської організації «Фрайкор».

Що стосується Федорка, то слідство встановило, що він є фігурантом справи про хуліганство в Київській області і переховувався від поліції.

За даними агентства, Федорко представляється журналістом «Всесвітньо-Броварського телебачення». За інформацією ЗМІ, він був одним з нападників з зеленкою на главу Центру протидії корупції Віталія Шабуніна в липні 2018 року. Також він причетний до атаки на журналіста телеканалу NewsOne в листопаді 2018 року.

Нагадаємо, що марш розпочався вдень 15 вересня на площі Свободи в Харкові. На захід вийшли близько 3 тис. осіб. Після завершення параду в місті сталися зіткнення, зокрема, на вулиці Римарській.​