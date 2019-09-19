Беспорядки в Харькове: суд избрал меру пресечения троим задержанным. Фото? Зеркало недели

https://racurs.ua/n126993-besporyadki-v-harkove-sud-izbral-meru-presecheniya-troim-zaderjannym.html

Ракурс

Задержанный во время беспорядков в Харькове после ЛГБТ-парада «ХарьковПрайд» уроженец Ивано-Франковской области Ростислав Федорко арестован судом на два месяца.

Loading...

Решение накануне поздним вечером принял Дзержинский районный суд Харькова. Кроме него, меру пресечения избрали еще двоим задержанным во время столкновений с полицией, сообщила в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.

По ее словам, суд отправил под ночной домашний арест на два месяца двух жителей Харькова, 21 и 23 лет. Оба нарушителя являются представителями националистической общественной организации «Фрайкор».

Что касается Федорко, то следствие установило, что он является фигурантом дела о хулиганстве в Киевской области и скрывался от полиции.

По данным агентства, Федорко представляется журналистом «Всемирно-Броварского телевидения». По информации СМИ, он являлся одним из нападавших с зеленкой на главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина в июле 2018 года. Также он причастен к атаке на журналиста телеканала NewsOne в ноябре 2018 года.

Напомним, что марш начался днем 15 сентября на площади Свободы в Харькове. На мероприятие вышли около 3 тыс. человек. После завершения парада в городе произошли столкновения, в частности, на улице Рымарской.​