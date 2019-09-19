"Шахтер" крупно проиграл "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n126992-shahter-krupno-proigral-manchester-siti-v-lige-chempionov-video.html

Ракурс

«Шахтер» неудачно стартовал в новом розыгрыше Лиги чемпионов. Накануне «горняки» в Харькове принимали английский «Манчестер Сити» и уступили со счетом 0:3.

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В составе английской команды голами отметились Рияд Марез (24-я минута), Илкай Гюндоган (38) и Габриэл Жезус (76).

В другом матче группы загребское «Динамо» разгромило итальянскую «Аталанту» со счетом 4:0.

В следующем туре «Шахтер» сыграет на выезде с «Аталантой». Встреча пройдет 1 октября.

«Шахтер» Украина — «Манчестер Сити» Англия — 0:3 (0:2)

Голы: Марез (24), Гюндоган (38), Габриэл Жезус (76)

«Шахтер»: Пятов, Исмаили, Кривцов, Матвиенко, Болбат, Соломон (Коноплянка, 46), Тайсон, Алан Патрик (Маркос Антонио, 74), Степаненко, Марлос, Мораес (Дентиньо, 77).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер (Жоау Канселу, 81), Отаменди, Зинченко, Фернандиньо, Родри Эрнандес (Менди, 83), де Брюйне (Бернарду Силва, 77), Стерлинг, Гюндоган, Марез, Габриэл Жезус.

Предупреждение: Родри Эрнандес (29).​

Напомним, что п​резидент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов может рассчитывать на супербонус от УЕФА за исторические достижения его клуба в еврокубках за последние 10 лет.