"Шахтар" з великим рахунком програв "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n126992-shahtar-z-velykym-rahunkom-prograv-manchester-siti-v-lizi-chempioniv-video.html

Ракурс

«Шахтар» невдало стартував в новому розіграші Ліги чемпіонів. Напередодні «гірники» в Харкові приймали англійський «Манчестер Сіті» і поступилися з рахунком 0:3.

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У складі англійської команди голами відзначилися Ріяд Марез (24-я хвилина), Ілкай Гюндоган (38) і Габріел Жезус (76).

В іншому матчі групи загребське «Динамо» розгромило італійську «Аталанту» з рахунком 4:0.

В наступному турі «Шахтар» зіграє на виїзді з «Аталантою». Зустріч пройде 1 жовтня.

«Шахтар» Україна — «Манчестер Сіті» Англія — 0:3 (0:2)

Голи: Марез (24), Гюндоган (38), Габріел Жезус (76)

«Шахтар»: Пятов, Ісмаїлі, Кривцов, Матвієнко, Болбат, Соломон (Коноплянка, 46), Тайсон, Алан Патрік (Маркос Антоніо, 74), Степаненко, Марлос, Мораес (Дентіньо, 77).

«Манчестер Сіті»: Едерсон, Уокер (Жоау Канселу, 81), Отаменді, Зінченко, Фернандіньо, Родрі Ернандес (Менді, 83), де Брюйне (Бернарду Сілва, 77), Стерлінг, Гюндоган, Марез, Габріел Жезус.

Попередження: Родрі Ернандес (29).​

Нагадаємо, що президент ФК «Шахтар» Рінат Ахметов може розраховувати на супербонус від УЄФА за історичні досягнення його клубу в єврокубках за останні 10 років.