Зло должно быть наказано: Сенцов рассказал Гаагскому трибуналу о пытках в России. Фото: ВВС

https://racurs.ua/n126994-zlo-doljno-byt-nakazano-sencov-rasskazal-gaagskomu-tribunalu-o-pytkah-v-rossii.html

Ракурс

Олег Сенцов, украинский режиссер, освобожденный из российского заключения, обратился в Гаагский трибунал с жалобой на пытки со стороны сотрудников российской Федеральной службы безопасности.

Loading...

Как рассказал Сенцов в интервью «Громадському», первые показания он давал своему адвокату, как только его поместили в СИЗО «Лефортово». После этого он рассказал о пытках и в российском суде.

При этом Сенцов добавил, что среди украинских политзаключенных были люди, которые пережили куда большее унижение, чем он. В частности, Это Станислав Клих и Николай Карпюк, сказал режиссер.

По словам Сенцова, в СИЗО его пытали сотрудники ФСБ и несколько сотрудников Службы безопасности Украины, которые предали Украину и остались работать в Крыму.

Я дал показания на ФСБ, на их действия для Гаагского трибунала… Зло должно быть наказано, — добавил он.

Напомним, что Сенцова приговорили в РФ к 20 годам лишения свободы по сфабрикованному делу. 7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами и режиссер вернулся домой.​