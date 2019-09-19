Земельная реформа: трансляция конференции с участием Зеленского и Гончарука, фото — ТСН

https://racurs.ua/n126999-zelenskiy-goncharuk-i-pravitelstvo-rasskazyvaut-o-zemelnoy-reforme-translyaciya.html

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В Киеве проходит конференция относительно реформы управления земельными отношениями «Земля как фактор развития украинского села».

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На мероприятие пришли президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Украины Алексей Гончарук, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, министр финансов Оксана Маркарова, министр юстиции Денис Малюська.

На мероприятии представят ​​реформу управления земельными ресурсами и ее роль в развитии украинского села, аграрного сектора и экономики Украины в целом.

Участники намерены обсудить земельную реформу, ключевые принципы и сроки ее реализации, проблему доступа фермеров к финансированию и обеспечению справедливого распределения бюджетного ресурса среди агропроизводителей, борьбу с рейдерством, вопросы защиты прав владельцев паев.