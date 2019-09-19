Новини України

Суд скасував домашній арешт Єфремову і повернув йому паспорти. Фото: Антикор

https://racurs.ua/ua/n127001-sud-skasuvav-domashniy-aresht-iefremovu-i-povernuv-yomu-pasporty.html

Ракурс

Олександр Єфремов, колишній глава фракції «Партії регіонів» у Верховній Раді, більше не перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

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Вчора Старобільський районний суд Луганської області змінив запобіжний захід для колишнього народного депутата на особисте зобов’язання, повідомив агентству «Українські Новини» його адвокат Олександр Мельников.

За словами адвоката, захист зовсім вимагав скасувати запобіжний захід для підсудного. При цьому він залишився задоволений рішенням суду. Мельников зазначив, що «м'якше заходу не існує".

Також адвокат розповів, що Єфремову повернуть закордонні паспорти. Крім того, з нього зняли зобов’язання носити електронний браслет стеження.

Мельников не сумнівається в тому, що його клієнт буде виправданий, так як у сторони звинувачення немає доказів. Він додав, що захист буде залучати до кримінальної відповідальності осіб, які можуть бути причетні до кримінального переслідування екс-депутата Ради.

Нагадаємо, що 24 липня суд ухвалив змінити запобіжний захід Єфремову з утримання під вартою на домашній арешт за місцем його проживання в Києві. Його затримали наприкінці липня 2016 року за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України і підтримці терористів так званої ЛНР. У СІЗО він пробув 2,5 роки.​