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Александр Ефремов, фото: Varta1

Экс-регионал Ефремов рассказал о своих планах после выхода из СИЗО

24 июл 2019, 12:56
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Бывший глава фракции «Партии регионов» в Верховной Раде Александр Ефремов рассказал о своих дальнейших планах после выхода из СИЗО в Старобельске, где он пробыл два с половиной года.

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В коротком интервью журналистам ТСН под стенами СИЗО он заявил, что направит усилия на отбеливание своей репутации и репутации «Партии регионов».

Более миллиона людей были в Партии регионов — это добрые, порядочные люди, которые живут в Украине и считают себя украинцами, — убеждает Ефремов.

Одна он подчеркнул, что это не означает, что он «завязывает с политикой».

Но когда ты три года просидел в тюрьме, рассказывать о том, что ты будешь сейчас кого-то наставлять, — это глупо, — считает Ефремов.

Что он будет делать по прибытии в Киев, где будет находиться под домашним арестом, Ефремов еще не решил. По его словам, у него будет время над этим подумать по дороге в Киев.

Ефремов отметил, что ему в настоящее время ему тяжело оценивать ситуацию в стране, поскольку в СИЗО он был ограничен в поступлении информации, хотя и имел возможность смотреть телевизор.

Напомним, вчера стало известно, что суд постановил изменить меру пресечения Ефремову с содержания под стражей на домашний арест по месту его проживания в Киеве. Сегодня утром Ефремов вышел из СИЗО.


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