Олександр Єфремов, фото: Varta1

https://racurs.ua/ua/n124700-eks-regional-iefremov-rozpoviv-pro-svoyi-plany-pislya-vyhodu-z-sizo.html

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Колишній голова фракції «Партії регіонів» у Верховній Раді Олександр Єфремов розповів про свої подальші плани після виходу з СІЗО у Старобільську, де він пробув два з половиною роки.

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У короткому інтерв’ю журналістам ТСН під стінами СІЗО він заявив, що спрямує зусилля на відбілення своєї репутації та репутації «Партії регіонів».

Понад мільйон людей були в Партії регіонів — це добрі, порядні люди, які живуть в Україні і вважають себе українцями, — переконує Єфремов.

Одна він наголосив, що це не означає, що він «зав'язує з політикою».

Але коли ти три роки просидів у в’язниці, розповідати про те, що ти будеш зараз когось наставляти, — це по-дурному, — вважає Єфремов.

Що робитиме після прибуття до Києва, де перебуватиме під домашнім арештом, Єфремов ще не вирішив. За його словами, в нього буде час над цим подумати дорогою до Києва.

Єфремов зазначив, що йому наразі важко оцінювати ситуацію в країні, оскільки в СІЗО він був обмежений в надходженні інформації, хоч і мав можливість дивитися телевізор.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що суд ухвалив змінити запобіжний захід Єфремову з тримання під вартою на домашній арешт за місцем його проживання в Києві. Сьогодні вранці Єфремов вийшов із СІЗО.