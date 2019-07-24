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Ракурс
Олександр Єфремов, фото: Varta1

Екс-регіонал Єфремов розповів про свої плани після виходу з СІЗО

24 лип 2019, 12:56
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Колишній голова фракції «Партії регіонів» у Верховній Раді Олександр Єфремов розповів про свої подальші плани після виходу з СІЗО у Старобільську, де він пробув два з половиною роки.

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У короткому інтерв’ю журналістам ТСН під стінами СІЗО він заявив, що спрямує зусилля на відбілення своєї репутації та репутації «Партії регіонів».

Понад мільйон людей були в Партії регіонів — це добрі, порядні люди, які живуть в Україні і вважають себе українцями, — переконує Єфремов.

Одна він наголосив, що це не означає, що він «зав'язує з політикою».

Але коли ти три роки просидів у в’язниці, розповідати про те, що ти будеш зараз когось наставляти, — це по-дурному, — вважає Єфремов.

Що робитиме після прибуття до Києва, де перебуватиме під домашнім арештом, Єфремов ще не вирішив. За його словами, в нього буде час над цим подумати дорогою до Києва.

Єфремов зазначив, що йому наразі важко оцінювати ситуацію в країні, оскільки в СІЗО він був обмежений в надходженні інформації, хоч і мав можливість дивитися телевізор.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що суд ухвалив змінити запобіжний захід Єфремову з тримання під вартою на домашній арешт за місцем його проживання в Києві. Сьогодні вранці Єфремов вийшов із СІЗО.


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