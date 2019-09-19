Зеленський розповів, хто зможе купувати землю в Україні. Фото: ОП

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Ракурс

Президент України Володимир Зеленський розповів про запуск масштабного ринку землі.

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За словами голови держави, землю зможуть купувати тільки громадяни України. Зеленський виступив проти продажу землі іноземцям. Про це він розповів під час зустрічі з аграріями, яку транслювали українські ЗМІ.

Зеленський зазначив, що компанії, які купуватимуть землю, також мають бути під юрисдикцією України. Президент запропонував широке публічне обговорення майбутньої моделі ринку землі.

По-перше, щоб розвіяти всі міфи та всі маніпуляції, які посіяли у свідомості громадян за останні 20 років. По-друге, щоб знайти оптимальне і збалансоване рішення відкритого ринку землі, — пояснив Зеленський.

Президент наголосив, що земля належить українцям, а тому продавати та купувати її можуть тільки українські громадяни та українські компанії, а не китайці чи араби.

Як раніше повідомляв «Ракурс», відкриття ринку землі включать до умов надання кредиту Міжнародного валютного фонду. Лише після підписання меморандуму, МВФ почне нову трирічну програму кредитування.