Реформа прокуратуры: Рада приняла закон, который вводит аттестацию в ведомстве и приостанавливает работу КДКП, фото — Цензор

https://racurs.ua/n126964-attestaciya-novaya-struktura-i-priostanovlenie-raboty-kdkp-rada-zapustila-reformu-prokuratury.html

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Верховная Рада 19 сентября приняла законопроект № 1032, который запускает реформу прокуратуры в Украине. Она предусматривает аттестацию прокуроров, создание новой структуры в ведомстве и временное приостановлении работы Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП).

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Парламент в целом поддержал неотложный законопроект президента «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры». За него проголосовали 259 нардепов.

Законопроект вносит изменения в Кодекс законов о труде Украины, законы Украины «Об оперативно-розыскной деятельности», «О Службе безопасности Украины», «О предварительном заключении», «О мобилизационной подготовке и мобилизации», «О прокуратуре».

Ими предусматривается создание новой структуры органов прокуратуры после проведения аттестации прокуроров. В частности, речь идет о ликвидации военных прокуратур с одновременным предоставлением генеральному прокурору права в случае необходимости создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генпрокурора.

Закон позволяет всем кандидатам с высшим юридическим образованием и стажем работы в сфере права участвовать в отборе на замещение должностей в органах прокуратуры. До 1 сентября 2021 года временно останавливаются полномочия квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

В первом чтении за закон № 1032 10 сентября проголосовали 287 нардепов.