Гончарук раскрыл детали покупки и продажи земли. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n127006-goncharuk-raskryl-detali-pokupki-i-prodaji-zemli.html

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о деталях покупки и продажи земли в рамках нового масштабного рынка земли.

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По словам Гончарука, первоочередное право на приобретение земельных участков принадлежит нынешним арендаторам. Об этом он рассказал на конференции, посвященной земельной реформе, которую транслируют украинские СМИ.

На прозрачных торгах у покупателей будет возможность приобрести коммунальную и государственную землю. Однако, согласно антимонопольным условиям, в одних руках не может быть сосредоточен участок земли, превышающий 15% на уровне области и 0,5% на уровне страны.

Купить землю могут только украинцы и украинские компании, однако конечными бенефициарами украинских компаний могут быть иностранцы. Главное условие: украинская компания должна быть зарегистрирована в Украине и платить налоги в бюджет. На данный момент таких компаний на территории Украины существуют и работают десятки.

Если вы боитесь, что сюда зайдут китайцы, которые миллиардами стоят у границы — это сказки. Но если есть такие опасения, мы готовы с вами проговорить инструменты, которые уменьшат такие риски, — заявил Гончарук.

По словам Гончарука, подобная практика позволит привлечь инвестиции и новые технологии. Премьер подчеркнул, что иностранные арендаторы земли придерживаются всех правил не хуже украинских бизнесменов.

Напомним, Зеленский рассказал о новом рынке земли.