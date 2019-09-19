Кличко попросил парламент о роспуске Кие​всовета. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n127004-klichko-poprosil-parlament-o-rospuske-kie-vsoveta.html

Ракурс

Виталий Кличко, мэр Киева, обратился в Верховную Раду Украины с просьбой распустить Киевский городской совет. Об этом он сказал сегодня после того, как в Киевсовете не собрался кворум для проведения очередной сессии.

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Мэр города отметил, что во вторник лидеры фракций Киевсовета обещали собраться сегодня для обсуждения острых вопросов для города. Слова мэра приводит пресс-служба Киевсовета.

Среди важных вопросов, которые должны были обсуждаться, Кличко выделил вопросы социальных выплат, зарплат транспортникам и надбавок педагогам. Также он напомнил о том, что Киев стоит на пороге отопительного сезона.

Надо работать и над бюджетом Киева на следующий год. Это те вопросы, которые необходимо решать безотлагательно! Но все делается для дестабилизации ситуации в столице. В результате же будут страдать киевляне! И это меня волнует больше всего, — сказал он.

Мэр призвал Верховную Раду распустить 8-й созыв Киевсовета и назначить досрочные выборы в Киеве.

Напомним, что в парламент внесли законопроект № 2143 «О столице Украины — городе-герое Киеве», которым, в частности, предлагается 8 декабря этого года провести внеочередные выборы городского головы Киева.