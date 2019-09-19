Как экономить на мобильной связи. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n127003-kak-ekonomit-na-mobilnoy-svyazi.html

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В 2019 году абоненты всех мобильных операторов вынужденно перешли на более дорогие тарифные планы. Бюджетные тарифы с безлимитом в сети без услуг интернета перестали действовать еще в 2018 году. Люди начали искать оптимальные цены и предложения, а также возможность сэкономить на мобильной связи. В этой статье мы расскажем о четырех способах, которые помогут уменьшить расходы на оплату телефона.

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Для существенной экономии достаточно:

Правильно выбрать тариф. Пользоваться бесплатными приложениями. Получать бонусы от оператора. Купить кнопочный телефон.

Как выбрать тариф?

Для начала нужно определиться, какими услугами пользоваться, а какими — нет. Тарифные планы для мобильной связи от ведущих операторов отличаются по наполненности. В основном это безлимит в сети, определенное количество минут на другие номера и несколько гигабайт мобильного трафика. Такого набора услуг хватает для человека, который пользуется телефоном для звонков, изредка выходит в интернет без Wi-Fi.

Зачем платить за пакет, который включает 10 Гб интернета, если используется всего 1 Гб? В таком случае подойдет тариф «Безлим Соцсети» от «Киевстар» стоимостью от 75 грн за четыре недели. Дорогие тарифы включают в себя дополнительные опции: больше минут и гигабайт трафика, видео, музыку, домашний интернет. Стоимость таких тарифных планов минимум вдвое больше. Если пользователю не нужны дополнительные услуги, ради звонков выбирают самый минимальный тариф до 100 грн. Магазин Киевстар — место, где можно подобрать выгодный стартовый пакет.

Мобильные операторы предлагают массу дополнительных расширений: мелодия вместо гудка, подписка на прогноз погоды, прочее. Некоторые из них могут быть платными, что может увеличить расходы на связь.

Как помогут бесплатные приложения?

Голосовой или видеозвонок доступны в популярных мессенджерах: Viber, Skype, WhatsApp. Сервисы помогают экономить на мобильной связи. При подключении к Wi-Fi можно бесплатно звонить и обмениваться текстовыми сообщениями, фото с абонентами, у которых также установлены эти приложения. К тому же, чаты в мессенджерах полностью заменяют платные SMS и MMS. Экономия колоссальная. Однако при подключении к мобильному интернету происходит списание пакетных мегабайт или взимается плата со счета.

Особенно спасают бесплатные сервисы туристов за границей. Можно оставаться на связи, совершать международные звонки с помощью интернета. Все это при условии подключения к Wi-Fi free zone, иначе будет списываться плата за мобильный интернет в роуминге. Свободный доступ к сети предоставляют в кафе, на заправках, в отелях, аэропортах.

Когда найти бесплатный Wi-Fi невозможно — спасает роуминг. Стоимость любых услуг в нем выше, чем их пакетная цена на территории Украины. Нужно выбирать выгодные тарифы для роуминга от «Киевстар» с набором минут и мегабайт за доступную плату в день.

Как получить бонусы?

Бонусные программы действуют у всех операторов. Выгода от них неочевидная, поэтому абоненты пропускают информацию мимо. Тем не менее, за длительный период на счету может скопиться приличная сумма бонусов, например, дополнительные мегабайты, минуты или гривны, которыми не стоит пренебрегать.

Какая выгода от кнопочного телефона?

Это верный способ сократить расходы на мобильную связь. Кнопочный телефон до 1000 грн подходит только для звонков, не расходует интернет, не поддерживает платные приложения. Случайная покупка бонусов в играх также исключена. Абонент знает, сколько и на что он тратит деньги. В основном это звонки, голосовая почта и SMS. Недорогие телефоны отлично подходят в качестве «рабочей лошадки». Емкости батареи хватает на пять и больше дней, абонент всегда остается на связи.