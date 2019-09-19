Кличко попросив парламент про розпуск Київради. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/ua/n127004-klychko-poprosyv-parlament-pro-rozpusk-kyyivrady.html

Ракурс

Віталій Кличко, мер Києва, звернувся до Верховної Ради України з проханням розпустити Київську міську раду. Про це він сказав сьогодні після того, як у Київраді не зібрався кворум для проведення чергової сесії.

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Мер міста зазначив, що у вівторок лідери фракцій Київради обіцяли зібратися сьогодні для обговорення гострих питань для міста. Слова мера наводить прес-служба Київради.

Серед важливих питань, які повинні були обговорюватися, Кличко виділив питання соціальних виплат, зарплат транспортникам і надбавок педагогам. Також він нагадав про те, що Київ стоїть на порозі опалювального сезону.

Треба працювати і над бюджетом Києва на наступний рік. Це те питання, які необхідно вирішувати невідкладно! Але все робиться для дестабілізації ситуації в столиці. В результаті ж страждатимуть кияни! І це мене хвилює найбільше, — сказав він.

Мер закликав Верховну Раду розпустити 8-е скликання Київради і призначити дострокові вибори в Києві.

Нагадаємо, що у парламент внесли законопроект № 2143 «Про столицю України — місто-герой Київ», яким, зокрема, пропонується 8 грудня цього року провести позачергові вибори міського голови Києва.