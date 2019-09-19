Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Кличко попросив парламент про розпуск Київради. Фото: РИА Новости

Кличко попросив парламент про розпуск Київради

19 вер 2019, 11:18
999

Віталій Кличко, мер Києва, звернувся до Верховної Ради України з проханням розпустити Київську міську раду. Про це він сказав сьогодні після того, як у Київраді не зібрався кворум для проведення чергової сесії.

Loading...

Мер міста зазначив, що у вівторок лідери фракцій Київради обіцяли зібратися сьогодні для обговорення гострих питань для міста. Слова мера наводить прес-служба Київради.

Серед важливих питань, які повинні були обговорюватися, Кличко виділив питання соціальних виплат, зарплат транспортникам і надбавок педагогам. Також він нагадав про те, що Київ стоїть на порозі опалювального сезону.

Треба працювати і над бюджетом Києва на наступний рік. Це те питання, які необхідно вирішувати невідкладно! Але все робиться для дестабілізації ситуації в столиці. В результаті ж страждатимуть кияни! І це мене хвилює найбільше, — сказав він.

Мер закликав Верховну Раду розпустити 8-е скликання Київради і призначити дострокові вибори в Києві.

Нагадаємо, що у парламент внесли законопроект № 2143 «Про столицю України — місто-герой Київ», яким, зокрема, пропонується 8 грудня цього року провести позачергові вибори міського голови Києва.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Смолій фігурує у трьох провадженнях через недостовірне декларування — ЗМІ

Голову Нацбанку Якова Смолія піймали на недостовірному декларуванні. Національне антикорупційне бюро за цим фактом відкрило три провадження на підставі висновків Національного агентства з питань запобігання корупції

Новини України
12:16

Зеленський, Гончарук та уряд розповідають про земельну реформу (ТРАНСЛЯЦІЯ)

У Києві відбувається конференція щодо реформи управління земельними відносинами «Земля як фактор розвитку українського села».На захід прийшли президент та прем'єр-міністр України, члени уряду

Новини України
10:22
Новини партнерів
Загрузка...