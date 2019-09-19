Гончарук розкрив деталі покупки і продажу землі. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n127006-goncharuk-rozkryv-detali-pokupky-i-prodaju-zemli.html

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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розповів про деталі покупки і продажу землі в рамках нового масштабного ринку землі.

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За словами Гончарука, першочергове право на придбання земельних ділянок належить нинішнім орендарям. Про це він розповів на конференції, присвяченій земельній реформі, яку транслюють українські ЗМІ.

На прозорих торгах у покупців буде можливість придбати комунальну і державну землю. Однак, згідно з антимонопольними умовами, в одних руках не може бути зосереджена ділянка землі, що перевищує 15% на рівні області і 0,5% на рівні країни.

Купити землю можуть тільки українці і українські компанії, проте кінцевими бенефіціарами українських компаній можуть бути іноземці. Головна умова: українська компанія повинна бути зареєстрована в Україні і платити податки в бюджет. Наразі таких компаній на території України існують і працюють десятки.

Якщо ви боїтеся, що сюди зайдуть китайці, які мільярдами стоять біля кордону — це казки. Але якщо є такі побоювання, ми готові з вами обговорити інструменти, які зменшать такі ризики, — заявив Гончарук.

За словами Гончарука, подібна практика дозволить залучити інвестиції і нові технології. Прем'єр наголосив, що іноземні орендарі землі дотримуються всіх правил не гірше українських бізнесменів.

Нагадаємо, Зеленський розповів про новий ринок землі.