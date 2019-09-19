Атестація, нова структура і призупинення роботи КДКП: Рада запустила реформу прокуратури, фото — Цензор

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Верховна Рада України 19 вересня ухвалила законопроект № 1032, який запускає реформу прокуратури в Україні. Вона передбачає атестацію прокурорів, створення нової структури у відомстві і тимчасове призупинення роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП).

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Парламент в цілому підтримав невідкладний законопроект президента «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури». За нього проголосували 259 нардепів.

Законопроект вносить зміни до Кодексу законів про працю України, законів України «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про Службу безпеки України», «Про попереднє ув’язнення», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про прокуратуру».

Ними передбачається створення нової структури органів прокуратури після проведення атестації прокурорів. Зокрема, йдеться про ліквідацію військових прокуратур із одночасним наданням генеральному прокурору права у разі потреби утворювати спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу Офісу генпрокурор.

Закон дозволяє усім кандидатів із вищою юридичною освітою та стажем роботи у сфері брати участь у відборі на заміщення посад в органах прокуратури. До 1 вересня 2021 року тимчасове зупиняються повноваження Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

У першому читанні за закон № 1032 10 вересня проголосували 287 нардепів.